В псковских группах в социальных сетях появилось шокирующее видео, на котором видно, как двое, предположительно нетрезвых мужчин, издеваются над собакой и залезают на новогоднюю ель.Один из приятелей несёт на руках пса и говорит что-то невразумительное. После чего бросает щенка на снег и с силой пинает его под рёбра. Собака, пронзительно заскулив, убегает. «Я придурок, у меня даже справка есть, так что мне ничего не будет!» – сообщает на камеру живодёр.Все происходящее, параллельно комментируя, записывает на камеру его напарник. Главный герой видеоролика лезет на ель, украшенную гирляндами. В результате мужчина падает с ели, параллельно ломая ветку дерева и срывая украшение.После это оба жителя села весело смеются и отправляются по домам. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе регионального УМВД, в настоящее время полиция проводит проверку по данному фактуЛичности граждан установлены. Устанавливается местонахождение мужчины, повредившего елку и ударившего собаку. Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.