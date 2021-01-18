Еще недавно никто бы и не подумал, что окунание в прорубь на Крещение вызовет так много обсуждений среди псковичей. Врач-педиатр высшей категории Ирина Лихоносова рассказала \\"Комсомольской правде в Пскове\\", можно ли искупать детей в иордани на Рождество.\\"Я считаю, что окунание в прорубь не нужно, особенно деткам. Если взрослые окунаются в ледяную воду осознанно, то для малышей это, прежде всего, огромный стресс, который может привести даже к заиканию\\" - пояснила собеседник.Исключение врач-педиатр озвучила только для детей, которых регулярно обливают холодной водой, или которые вместе с родителями посещают баню и выбегают из парилки, чтобы потом окунуться в речку или снег.