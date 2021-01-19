Какие вопросы зададут псковичам при переписи населения рассказали работники территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области. В первую очередь специалисты отметили, что постоянным гражданам России придется ответить на 33 основных вопроса, а вот иностранцам придется ответить всего на 7.В результате ответов на первые 23 вопроса у псковичей получится небольшой рассказ о себе. Нужно будет указать свой пол, возраст, гражданство, отметить, где вы родились и кто вы по национальности, указать уровень образования. Кроме того, нужно будет указать источники средств к существованию (размер дохода раскрывать не придется), попросят рассказать какими владеете языками и сколько у вас детей.Дальше псковичам предстоит рассказать о своих условиях проживания. Нужно будет ответить на 10 вопросов, почти каждый из которых имеет варианты ответов. Среди вопрос – тип жилого помещения, например, частный дом, квартира или общежитие. Еще нужно будет вспомнить время постройки дома, назвать площадь жилья и рассказать про типы благоустройства. Например, центральное отопление, электричество.Что касается вопросов для иностранцев, их спросят пол, возраст, страну постоянного проживания, продолжительность проживания в России, страну рождения и гражданство и, кончено, цель приезда в Россию.