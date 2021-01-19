Праздники прошли, у многих закончилась дистанционка. Сервис исследований hh.ru подвел опрос среди псковичей о настроении, с которым они вышли на работу после каникул.«В ходе опроса выяснилось также, что 25% опрошенных, в том числе жители Псковской области приступил к работе с плохим настроением после каникул, что в целом является самым высоким показателем по стране среди опрошенных» - рассказала «Комсомольской правде в Пскове» руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.По ссловам эксперта, хуже всего настроение было у работников сверы IT.Однако определились лидеры, среди позитивных работников. Чаще всего с отличным настроением вышли на работу представители из сфер «Производство», «Бухгалтерия», «Строительство, недвижимость».