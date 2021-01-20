Прогуляться по Пскову теперь можно в виртуальном туре

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В Пскове создали виртуальный тур по Кремлю и его окрестностям. Об этом сообщила «Псковская правда» со ссылкой на комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризма администрации города.

Приблизить и отдалить пространство вокруг себя в самых интересных достопримечательностях Псква теперь можно, посетив 3D-тур по псковским достопримечательностям на сайте администрации города Пскова.

Всего в тур вошли 40 достопримечательностей Псковского кремля. Создать 3-D карту удалось благодаря сотрудничеству псковской администрации в проекте ER 48 «Расширение и усиление туристической сети маркетинга Ганзейского пути» / «Виа Ганзеатика Плюс».