Ледяной дождь придет в Псковскую область из-за циклона «Кристоф»

Фото из архива КП

О наступлении ледяных дождей предупредили псковичей в Центр погоды «Фобос».

По данным синоптиков, над Атлантикой сформировался активный циклон, который назвали «Кристоф». Влияние циклона можно будет увидеть в Северо-Западе уже к 21 января. Ожидается, что на Псков выпадет опасный ледяной дождь.

О приближающейся волне тепла на днях сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова. Потепление придет в регион к середине недели, ветер будет южный, а температура воздуха от -4 до +1 градуса тепла.

Тепло продержится несколько дней, а 25 января вновь придет резкое похолодание.