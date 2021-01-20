Исторический парк «Былины дневного Пскова» создают в Выбутах

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Исторический парк «Былины древнего Пскова» собираются создать в Выбутах. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Строительством парка занимается один человек. Он же автор, он же идейный вдохновитель, он же строитель - реконструктор и организатор фестиваля исторической реконструкции "Хельга" Василий Мизгирев.

По плану строительства будет выстроена крепость раннего средневековья. Там же расположится множество исторических интерактивных площадок, судостроительная верфь и поле для массовых показательных сражений.

В интервью "Комсомольской правде в Пскове", Василий Мизгирев рассказал, как непросто было прекратить строительство в пандемию и почему подготовка к мультивековой реконструкции началась за год.

На территории уже виднеется периметр строящейся крепости, уже виднеется каркас шести башен и стены. Как сообщил организатор, все строения будут деревянными.

В прошлом году проект получил поддержку Фонда президентских грантов. На эти средства будет проведен фестиваль в этом году. К проекту будет закуплена сцена и музыкальное оборудование для парка.

В этом году в парке планируется провести фестиваль в новом формате, однако организатор поделился с Комсомолкой, что не боится запрета проведения фестиваля из-за эпидобстановки. Василий Мизгирев решил не останавливаться в подготовке и, если не будет возможности провести фестиваль в этом году, собирается дождаться следующего.