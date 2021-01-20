Жалобу псковичи смогут подать в новом сообществе ЦУР в соцсетях

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У центра управления регионом (ЦУР) Псковской области появилось официальное сообщество в социальной сети «ВКонтакте» для информирования населения о результатах совместной работы с органами государственной власти.

В этом центре фиксируют и обрабатывают жалобы, передают их ответственным структурам, после чего контролируют исполнение. Платформа обратной связи обеспечит общение псковичей с властями.

Справка:

Центр управления регионом в Псковской области начал работу 26 ноября 2020 года. Структура создана по поручению Президента России Владимира Путина. Главная цель ЦУР — обеспечение коммуникации жителей с органами власти для оперативного решения проблем в регионе.