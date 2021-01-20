Синтепон и спанбонд планируют производить в Псковской области

Фото из архива КП

Инвестор из Санкт-Петербурга планирует развить проект по производству синтепона и спанбонда в Псковской области. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте Агентства инвестиционного развития региона.

Детали планируемого инвестиционного проекта озвучили на встрече Агентстве инвестиционного развития Псковской области с инвесторами из Санкт-Петербурга:

«Рассматриваемый проект направлен на выпуск импортозамещающей продукции, которая в основном предназначается для предприятий текстильной промышленности – синтепона и спанбонда», - рассказали в аккаунте агентстве.

В результате встречи было решено согласовать дальнейшие шаги и выявить необходимые цели для реализации инвестпроекта.