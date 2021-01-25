Не сыпь мне соль на рану: псковичи жалуются на уборку снега

Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Погода в этом году в Псковской области снежная. Но радуются ей, наверное, только дети. Взрослые, спешащие утром на работу, начинают жаловаться – снова этот снег, опять скользко, не пройти!

Несмотря на все старания управляющих компании и иных инстанций, псковичи уборкой не довольны:

– Время 10 утра, дороги в городе не расчищены. Маргелова, Народная, Юбилейная, Чудская, Ижорского Батальона, едешь как по полю. Или опять аномально много снега выпало! Безобразие творится с уборкой снега в этом сезоне! В чём проблема?

Одна псковичка, под постом о проверке в псковских поликлиниках пожаловалась, что на автобусных остановках, тротуарах и парковочных местах для инвалидов не убирают снег:

– Тротуары если и чистят, то делают это в районе 11 утра, а не ранним утром, когда люди, особенно пожилые люди идут в процедурный кабинет и сдавать анализы к 8 утра. Да и на приём к врачу брать номерку приходят к 7 утра.

В официальном telegram-канале Псковской области объяснили, что сегодня Псков от снега убирают 12 комбинированных дорожных машин и 8 тракторов. Сообщается, что «снегопад закончился в 7 утра, поэтому рабочие не успели убрать снег до утренних пробок».

Жители деревни Родина начали настоящие дебаты. На чистых тротуарах оказалось слишком много соли и способ уборки тоже оказался каким-то неприятным. Кто-то работу УК поддерживает, кто-то вовсе попросил оставить на дорогах снег и не убирать его, пока нет гололёда.

– Не понимаю и зачем столько сыпать соли на ул. Никольской 4а? Да и не только на улице Никольской. И в домах в лифте что творится, когда тротуар посыпан солью: всё белое от соли.

– Очень надеюсь, что так повезло только дому 4а по ул. Никольской! Супер-дворник супер-щедро засыпал солью дорожку и входы в дом.

– В период температурных качелей, с минуса на плюс, управляющая компания производит уборку тротуаров вполне грамотно, сначала дворник убрал снег лопатой, лёд посыпал реагентом, затем лёд убрал, тротуар чистый, приятно пройти.

– Не посыпаешь – плохо, посыпаешь – плохо. А то что дворники в 5 утра уже трудятся это никого не волнует

– У нашей УК нет лопат и метелок? Или дворник не в курсе, что снег с дорожек убирают лопатой?

– Просто все люди тёмный... работайте как работали, спасибо большое.

– Уборкой довольны, но пусть лучше белый снежок под ногами хрустит, чем месиво с реагентами. Понимаю когда гололёд, но сейчас то зачем.