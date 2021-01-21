Что говорят псковичи: итоги проверки псковских поликлиник

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О результате неожиданной проверки псковской городской поликлиники рассказал вчера губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. 18 января проверка прошла во второй поликлинике, 19 – в третьей.

Губернатор рассказал об итогах неожиданного визита и отметил, что нагрузка остаётся высокой. Это подтвердили все врачи и медработники. Однако, бардака с очередями уже нет.

Проблемы в сфере медицины в последнее время в регионе стоят особенно остро. Нехватка медицинских кадров в сложный период дает о себе знать. Псковичи проблему понимают, так что на помощь в оптимизации работы системы отреагировали очень живо:

– Очень хорошо, Михаил Юрьевич, что вы держите ситуацию под контролем!

– Заслуживает уважения. С такими лидерами можно развиваться.

– Только страх перед начальством заставляет организации РАБОТАТЬ. Хочется, чтобы когда-нибудь это изменилось и все структуры работали так, как нужно работать по стандарту, а не из-за страха, что приедет начальство.

Михаил Юрьевич, ваши проверки, как показывает результат, очень нужны. Спасибо, что контролируете работу на местах лично!

– Огромная благодарность Вам, Михаил Юрьевич, за то, что проводите личный контроль. К сожалению, без Вашего участия порой очень сложно активизировать рабочий процесс в организациях...

– Нам бы в Питер такого губернатора.

Однако, пока что проверку проверили только в городской поликлинике. Теперь псковичи начали жаловаться на районную поликлинику. Некоторые даже поговаривают, что медики в поликлинике на улице Школьной 18 января каким-то образом прознали про какую-то проверку. Однако, на самом деле проверки проводили во 2 и 3 поликлинике.

– Вся поликлиника районная по адресу ул. Школьная,24 18 января готовилась к приему телевидения. <...> А тем временем люди сидели на приём к врачу и закрытие больничных листов по 5-6 часов. Лично я посещая врача 3 раза потратила суммарно 15 часов.

– Приезжайте в районную поликлинику, посмотрите что там творится и какие адские там очереди. По 4-5 часов люди сидят ждут приема... это ужас.

Также в комментариях появились жалобы на оптимизацию работы медиков в Великих Луках и в Печорах. А некоторые выражают опасение, что труд главы региона бесполезен и все снова пойдет под откос.

– Был бы толк, от ваших проверок... После проверок опять будет как и было.-

– Спасибо Вам за труд!!! Самое важное, чтобы после внеплановой проверки снова всё не вернулось в прежнее русло.

– Вот это поворот. Здорово, что есть такие проверки. Жаль только что сотрудники продолжают настаивать что все хорошо, жалоб меньше не становится.