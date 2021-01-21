40 минут псковичи боролись за жизнь 50-летнего мужчины в центре Пскова

. Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Сегодня, 21 января, псковичи стали свидетелями, что на автобусной остановке «Дом Советов» стало плохо мужчине. По словам прохожих, мужчине было примерно 50-55 лет. Однако 40 минут борьбы за его жизнь не увенчались успехом.

«Ехала за рулем в 10 часов, видела только как врачи скорой делали массаж сердца человеку. Женщина или мужчина - не рассмотрела, но похоже было, что человек в возрасте. Страшно было. Было ощущение, что откачивали прямо на земле, даже не положив на носилки. Видно, так и не получилось» - рассказала в сообществе «Жесть по-псковски» ВКонтакте псковичка.

Неподалеку от места происшествия проезжал также врач скорой помощи Александр. Сегодня у него был выходной, но Александр не смог остаться безучастным к происходящему. Он остановил личный автомобиль и вышел на улицу.

«Как врач, я могу сказать, что ситуация была безнадежной. Первой – уже через 5 – 7 минут - приехала линейная бригада. Она ближе всех оказалась к месту происшествия. В ее составе был только фельдшер, но она действовала грамотно и профессионально. Чуть позже прибыла врачебная бригада (бригада вспоможения). Как врач могу сказать, что коллеги выполнили все действия по протоколу и даже больше. Они пытались сотворить чудо!» - прокомментировал Александр.

К сожалению, чуда не произошло. Порядка 40 минут медики боролись за жизнь мужчины, но тот умер. По версии Александра, причиной могли стать гипертоническая болезнь, диабет 2 типа мужчины, а непосредственным толчком – изменения в погоде.

«По всей видимости, мужчина не следил за своим здоровьем, отсюда и такой трагический финал. Возможно, что сейчас я скажу банальные вещи, но за своим здоровьем надо следить и вовремя приходить к врачу, не дожидаясь таких развязок!» - заключил Александр.