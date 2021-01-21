У провайдера «Телесети» в Пскове произошли массовые неполадки

Фото из архива КП

С 12 часов дня у многих псковичей, пользующихся интернетом от провайдера "Телесети" начались проблемы с интернетом: не грузилось часть сайтов, а около 3 часов дня у многих интернет окончательно пропал.

В компании «Телесети» сообщили, что у них произошла авария. «Неполадки на центральном узле связи вышестоящего провайдера. В 12:45 связь восстановлена, но наблюдается недоступность некоторых ресурсов и сервисов в сети Интернет: skype, социальные сети, мессенджеры, электронная почта и др», – сообщил провайдер. На данный момент ведутся восстановительные работы.