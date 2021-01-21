Что делать псковичу, заболевшему перед второй прививкой от COVID-19

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Что делать тем, кто заболел перед второй прививкой от коронавируса, рассказала заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина в эфире ПАИ-live.

Если пред второй аппликацией у человека ухудшилось состояние здоровья, в этом случае спикер сообщила, что нужно будет выждать определенное врачом время и повторить первую прививку заново и сделать вторую после.

Кроме этого, специалист прокомментировала слухи о том, что для защиты организма от коронавируса может быть достаточно и первой аппликации:

"Сейчас я скажу, что снижает, (риск заболевания - ред.) и половина народа на вторую аппликацию не явится. Есть правила введения вакцины: она состоит из двух компонентов, нужно ввести два компонента, чтобы был эффект" -заключила спикер.