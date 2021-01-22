Госархив показал первые послевоенные дома в Великих Луках

Государственный архив Псковской области в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте» рассказал о первых домах, построенных в Великих Луках после Великой Отечественной войны.

Архивисты приложили к записи фотографии и отметили, что такое жилье летом 1947 года получили служащие УМВД Великолукской области. Четыре одноквартирных жилых дома были построены по типовому проекту № 4 акционерного общества Хельсинки-Финляндия. Дома были поострены на улице Безымянной, в настоящее время называемой улица Полиграфистов.

Фото: Государственный архив Псковской области

Дома основаны на деревянных обожженных стульях, отопление – печное, кровля покрыта плоской асбофанерой. Освещение – электрическое. Жилая площадь каждого дома составляла 28 х 4 квадратных метра.

Фото: Государственный архив Псковской области

При постройке дома было некоторое отступление от проекта. Ввиду отсутствия наружной сети канализации внутри дома не было уборных. Надворные уборные и помойные ямы были построены рядом с домом. А сэкономленная дома площадь была использована, чтобы увеличить помещение кухни.