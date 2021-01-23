Михаил Ведерников отметил, что в смерти пациента-сердечника могли быть виноваты врачи

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к житеям региона прокомментировал ситуацию со смертью мужчины, который попал в Великолукскую больницу с жалобами на боли в сердце.

С просьбой оказать содействие в его лечении в Instagram главы региона обращалась родственница. Мужчину собирались отвезти в федеральный центр на операцию, но он скончался.

«Есть все основания полагать, что в этом случае могла быть врачебная ошибка. Служебная проверка будет организована самым тщательным образом. Если подтвердится вина персонала – последствия для руководства больницы будут самыми жёсткими», - подчеркнул Михаил Ведерников.