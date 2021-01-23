30 тысяч доз вакцины от коронавируса получит Псковская область

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До конца февраля в Псковскую область поступит свыше 30 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в традиционном видеообращении к жителям региона.

Губернатор отметил, что вакцина является единственным способом быстрее вернуться к привычному образу жизни с минимальным количеством ограничений. На данный момент в регионе около 200 человек завершили вакцинацию полностью, поставив обе прививки. Ещё 700 человек успели сделать первую прививку.

Согласно рекомендациям Минздрава и Роспотребнадзора для формирования коллективного иммунитета пройти вакцинацию должны около 60% взрослых. «Ещё раз напоминаю, самый простой способ записаться сейчас – это позвонить по номеру единой диспетчерской службы 122, где вас перенаправят в поликлинику по месту жительства», – подытожил Михаил Ведерников.