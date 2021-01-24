Спасатели извлекли водителя из искореженного микроавтобуса после ДТП в Пскове

Фото: корреспондент КП в Пскове

На улице Пожиговской в Пскове произошло ДТП с пострадавшими, передает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

Неподалеку от автодрома на Пожиговской д.4 Фольксваген столкнулся с микроавтобусом Ивека. В ходе удара вдитель микроавтобуса оказался зажат, спасатели извлекали мужчину с помощью гидравлического инструмента и передали сотрудникам скорой помощи.

Фото: корреспондент КП в Пскове

По словам поссажира микроавтобуса, водитель Фольксвагена с далека начал выходить на встречную полосу. Несмотря на то, что водитель Ивека пытался уйти от удара, Фольксваген на полном ходу влетел в микроавтобус.

Фото: корреспондент КП в Пскове

Водитель фольксвагена был госпитализирован и находится в критическом состоянии. Водитель микроавтобуса также доставлен в медучреждение, а его пассажир от госпитализации отказался.

Фото: корреспондент КП в Пскове

На месте происшествия работали сотрудники АСС, скорой помощи, ДПС. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства произошедшего.