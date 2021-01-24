Псковский, Островский и Невельский районы названы лидерами по количеству больных COVID-19

Фото из архива КП

Топ самых зараженных коронавирусом регионов заняли Псковский, Островский и Невельский районы. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

С начала распространения пандемии коронавируса в Псковском районе насчитывается 2 423 человека, в Островском – 1 348, а в Невельском – 1 169.

Выявились районы и с наименьшим количеством заразившихся: Локнянский, Красногорском и Усвятском районе. Там выявили всего 191, 167 и 121 заболевший соответственно.

В Пскове с начала пандемии заболело всего 10 399 человек, в Великих Луках – 5 298.

По последним данным, в Псковской области выявлено 28 565 случаев заболевания COVID-19.