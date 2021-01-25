Псковичам предлагают посмотреть мультфильм про Великие Луки

Скриншот из мультфильма

Газета «Гдовская заря» предлагает псковичам посмотреть мультфильм движения «Своё!» про Великие Луки.

Мультфильм создан в 2017 году. В главных ролях дедушка с внуком. Они рассказывают зрителю историю города, объясняют откуда город взял своё название. Кроме того в мультике можно услышать про путь из варяг в греки и воздухоплавание, а также о том, почему город называют малым Сталинградом. «Зовите детей и вместе смотрите познавательный ролик», – приглашают псковичей.

Общественное движение «Своё!» в рамках проекта «Псковские сокровища. Своё!» создает серию мультфильмов об истории Псковского края. Они рассказывают детям об уникальности истории различных районов Псковского края, знакомят с достопримечательностями и красотами региона.