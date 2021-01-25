Более 9 млн выделят Псковской области на развитие хлебопекарной промышленности

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Псковской области 9,9 млн рублей на поддержку хлебопекарной промышленности, сообщает официальный telegram-канал региона.

Всего между регионами РФ распределят 4,7 млрд рублей. Делается это для стабилизации цен на хлебобулочные изделия. С помощью выплат предприятиям хлебопекарной промышленности частично компенсируют затраты на изготовление хлебобулочных изделий.

Данное распоряжение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный Правительством по поручению Президента России Владимира Путина.