28 января в Псковскую область вернется зимняя погода

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С 28 января в Псковской области ожидается похолодание. Об этом «Комсомольской правде - Псков» сообщила начальник Псковского ЦГМС Тала Нещадимова.

26-27 января на территории Псковской области еще сохранится теплая погода. Ожидаются осадки в виде мокрого снега. Температура будет плюсовая, от 0 до +3 градусов.

С 28 января в регионе снова похолодает. «Погода станет более комфортной, похожей на зимнюю», – отметила Тала Нещадимова. Ожидается от -2...-7 до -4...-9 по всей Псковской области. Осадки будут преимущественно в виде снега, однако, обильного снегопада ждать не приходится.

Ветер ожидается умеренный, различных направлений: восточный, юго-восточный, южный