В Великих Луках ищут пропавших детей

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В Великих Луках пропали двое несовершеннолетних, сообщает газета «Великолукская Правда Новости».

Сообщается, что 24 января в 21:30 подростки ушли из дома и не вернулись. До настоящего времени их местонахождение неизвестно.

Пропавшую девушку зовут Беляева Снежанна Александровна, ей 16 лет. На вид 14-15 лет. Рост около 150-160 см., худощавое телосложение. Волосы русые, вьющиеся.

Была одета в черную куртку, шарф светлого цвета, юбку, колготки, кроссовки - все черного цвета.

Пропавшего юношу зовут Булгаков Александр Денисович, ему 17 лет. На вид 15-16 лет, рост примерно 160-175 см., худощавого телосложения, волосы короткостриженые, русые.

Был одет в куртку темного цвета, спортивные штаны темного цвета. Если вы располагаете какой-либо информацией, звоните по телефонам: 02, 8-999-093-81-57.