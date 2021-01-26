Часть ограничений планируют снять в феврале в Псковской области

Фото из архива КП
Снятия первой части ограничений по коронавирусу поставлено в планах на февраль 2021 года. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире псковского радио 26 января.
«Если у нас на начало следующего месяца будет ровная статистика и появится аккуратный оптимизм, мы многие вещи ослабим. Я думаю, и публичные мероприятия вернём», - сказал губернатор.
В данный момент Псковская область занимает 39 место по ситуации с распространением коронавируса.
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:
Коронавирус в Псковской области: последние данные на 26 января
10 человек погибли от коронавируса в Псковской области за неделю