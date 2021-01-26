Часть ограничений планируют снять в феврале в Псковской области

Фото из архива КП

Снятия первой части ограничений по коронавирусу поставлено в планах на февраль 2021 года. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире псковского радио 26 января.

«Если у нас на начало следующего месяца будет ровная статистика и появится аккуратный оптимизм, мы многие вещи ослабим. Я думаю, и публичные мероприятия вернём», - сказал губернатор.

В данный момент Псковская область занимает 39 место по ситуации с распространением коронавируса.

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