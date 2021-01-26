Пропавшего в Псковской области аиста обнаружили в Эстонии

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Пропавший из реабилитационного центра в деревне Низовицы Гдовского района аист нашёлся в Эстонии. Об этом Псковскому агентству информации сообщила создатель реабилитационного центра «Дом белого аиста» Марина Сиденко.

В конце декабря на Псковскую область обрушился сильный снегопад. Аист по имени Люша переместился из деревни Низовицы в Спицино, где провел две недели на берегу Чудского озера. Вскоре ударил мороз и он пропал.

Сегодня история нашла свое продолжение. Люшу обнаружили в Эстонии: «Сегодня я получила одновременно два письма – из Российского центра кольцевания из Москвы и от коллеги-орнитолога из Эстонии. Кроме того, оказалось, что в Эстонии задержался ещё один наш питомец. Будем ждать дальнейших вестей с западного берега прекрасного нашего Чудского озера, ждём весны и возвращения аистов домой!» - отметила Марина Сиденко.