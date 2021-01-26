В Псковской области женщина убила отчима из-за собственного храпа

Фотографии с места преступления. Фото: ПАИ

Жительница Островского района убила своего отчима после того, как он попытался разбудить ее из-за того, что она храпела, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Псковской области.

Инцидент произошел в ночь на 24 января в одной из деревень Островского района. Пенсионер попытался разбудить женщину из-за того, что она сильно храпела. В ответ на это подозреваемая схватила нож и ударила мужчину в голову.

Фотографии с места преступления. Фото: ПАИ

Мужчина имел проблемы со здоровьем и удар ножа пришелся на место, в котором из-за операции отсутствовала костная ткань. Ранение оказалось для мужчины смертельным, он скончался на месте преступления. Также в СУ СКР сообщили, что подозреваемая круглосуточно ухаживала за погибшим из-за его проблем со здоровьем.

Фотографии с места преступления. Фото: ПАИ

В настоящее время подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело по признакам убийства.