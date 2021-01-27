Циклон «Ларс» принесет в Псковскую область гололед и похолодание

Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Циклон «Ларс» принесет в Псковскую область только гололед, сообщает «Псковская правда» со ссылкой на руководителя Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По словам Талы Нещадимовой, в тыловой части циклона отмечен переход к морозной погоде. В связи с этим в Псковской области начнется плавное похолодание.

Температура воздуха днем в регионе ожидается от 0 до -5 градусов мороза, ночью до -10 градусов. Кроме того, в регионе ожидается ежедневное выпадение снега.