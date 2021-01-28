В Псковской области не будет массового перехода на бесконтактную систему оплаты

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Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире телеканала «Россия 24» ответил на волнующий уже долгое время псковичей вопрос: собираются ли в Пскове переходить на бесконтактную систему оплаты.

Кондукторы в псковских автобусах останутся, заявил Борис Елкин. Информацию о полном переходе на бескондукторную систему и массовом увольнении кондукторов, которая гуляет по соцсетям, он опроверг. «Никто сокращать и увольнять людей на предприятии не собирается. Об этом даже не идет речи», - заверил Борис Елкин. Он отметил, что сейчас на линиях наблюдается нехватка кондукторов, поэтому продолжается приём на работу и кондукторов, и водителей.

На бескондукторную систему переведут маршруты, в которых ездит мало людей. Речь идет в основном о пригородных маршрутах. В городских маршрутах такую систему оплаты могут сделать если автобус курсирует около малонаселенных точек.

На некоторых пригородных маршрутах оплату принимают сами водители. Речь идёт об автобусах, которые следуют до места назначения почти без остановок. «Если говорить об основных городских маршрутах – то, конечно, это невозможно сделать. Водитель не сможет управлять транспортом и принимать плату у ста человек единовременно», - заявил Борис Елкин.