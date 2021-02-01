Псковичей просят помочь в поисках 95-летней жительницы Печор

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Поисковики и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Псковской области разыскивают пожилую женщину, пропавшую 30 января в Печорах.

В субботу 95-летнюю жительницу Печор Александру Шкалову видели последний раз. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Пенсионерка худощавого телосложения и невысокого роста, около 158 см.

Приметы: седые волосы, глаза серые. Женщина была одета в коричневое болоньевое пальто с капюшоном, шерстяную зелёную кофту, чёрную юбку, серый пуховый платок и чёрные войлочные сапоги на молнии.

Всем, кто обладает информацией о местонахождении, просьба звонить по телефону 8-911-397-43-00 , спросить Татьяну, либо по номерам 8-800-700-54-52 или 112.