За выходные в Пскове вывезли 400 кубометров снега

Уборка снега в городе Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Порядка 400 кубометров снега оперативно вывезли в Пскове за выходные, пишет ПАИ со ссылкой на заместителя начальника псковского управления городского хозяйства Александра Грацкого.

«Если поступали обращения граждан по поводу расчистки дорог, то уборочная техника оперативно направлялась», - сообщил Александр Грацкий.

Уборка снега производилась не только на дороге. Были задействованы тротуары, а также мосты города. На конец января 2021 года в Пскове выполнена половина от заложенной в контракте нормы.