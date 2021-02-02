В Псково-Печерском монастыре пропала монахиня

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Из дома милосердия Псково-Печерского монастыря пропала монахиня Мария, сообщается в Instagram-аккаунте монастыря.

«Пропала бабушка, монахиня Мария, духовное чадо отца Мефодия, маленькая, старенькая, плохо видит. 95 лет», – рассказали в монастыре и попросили помощи в поисках.

В субботу 95-летняя монахиня ушла на службу в Варваринскии храм и не вернулась.

Приметы: седые волосы, глаза серые. Женщина была одета в коричневое болоньевое пальто с капюшоном, шерстяную зелёную кофту, чёрную юбку, серый пуховый платок и чёрные войлочные сапоги на молнии.

Всем, кто обладает информацией о местонахождении Марии (Александры) Тимофеевны, просьба звонить по телефону 8-911-397-43-00, либо по номерам 8-800-700-54-52 или 112.