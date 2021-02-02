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Коронавирус Covid-19

Опубликован рейтинг районов по заражению коронавирусом в Псковской области

Источник:kp.ru
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Статистику распространения новой коронавирусной инфекции в Псковской области опубликовал официальный Telegram-канал региона.

По последним данным, районами, которые менее всего остаются инфицированными, являются Псковский, Островский и Невельский. Сегодня к статистике добавились две новые смерти.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.