Псковская область вошла в ТОП-5 самых популярных мест для санаторного отдыха

Фото из архива КП

Псковская область вошла в пятерку лучших мест для отдыха и лечения в санаториях среди регионов Северо-Запада России за 2020 год. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщил портал бронирования Санатории-России.рф.

В десятку лидеров по санаторному и курортному отдыху вошли Ленинградская область, Карелия, Калининградская область, Санкт-Петербург, Псковская область, Вологодская область, Архангельская область, Новгородская область, Мурманская область и Республика Коми.

Дороже всего в 2020 году обошёлся отдых в санаториях Ленобласти, в среднем, на человека уходило порядка 4,2 тысячи рублей в сутки, с учетом оплаты за проживание, питание и лечение. А Псковская область стала самой бюджетной для лечения в 2020 году.