Псковская область стала самой бюджетной для отдыха в санаториях среди СЗФО

Фото из архива КП

Псковскую область назвали одной из лучших мест по стоимости отдыха и лечения в санаториях среди регионов Северо-Запада России за 2020 год. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщил портал бронирования Санатории-России.рф.

Курортно-санаторный отдых в Псковской области туристу в 2020 году обошелся, в среднем, порядка 2,2 тысяч рублей. В такую стоимость обошлись одни сутки с учетом цены за проживание, питание и лечение. Дороже всего в 2020 году обошёлся отдых в санаториях Ленобласти.

Псковская область вошла в ТОП-5 самых популярных мест для отдыха и лечения в санаториях Северо-Запада России в 2020 году.