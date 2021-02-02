Псковские студенты создают визуальную новеллу про Российскую империю

Видео IT-сообщества «PskovHack» из сюжета ГТРК

Студенты ПсковГУ создают мобильную игру о Петре I, сообщили в официальной группе Псковского государственного университета. Мобильная игра поможет учащимся средней и старшей школы в изучении курса истории. Псковичи, занимающиеся реализацией проекта, рассчитывают, что игра сможет выйти на федеральный уровень, сообщает ГТРК «Псков».

Подобные мобильные приложения планируется выпустить к каждому учебнику. В создании игры помогают научные эксперты, в том числе Российское историческое общество.

Разработчики обещают, что игра пойдет на «Средний уровень мощности смартфона недостаточно высок, для того чтобы мы могли 3D-графике там внутри рисовать, делать тяжелую видеографику. Поэтому мы выбираем максимально простые жанры», - рассказал руководитель онлайн-мастерской разработки игр для обучения Алексей Ильин и отметил, что они решили делать игру в жанре графической новеллы.

Видео IT-сообщества «PskovHack» из сюжета ГТРК

Перед тем как приступить к игре, школьник должен будет выбрать персонажа, которому необходимо помешать врагам изменить ход истории. В ходе игры нужно будет помочь Петру I c расстановкой войск, объяснить Екатерине Первой, почему она должна занять престол, не допустить, чтобы Петербург основали в другом месте.

Игру разрабатывает сообщество «PskovHack», в которое готовы принять всех желающих. «Многие наши участники приходят с полным пониманием, что сюда я прихожу не просто потусить - я прихожу сюда, чтобы научиться что-то делать. Меня здесь научат, и я уже найду свое место, возможно призвание, где я смогу уже зарабатывать деньги и быть независимым», - объяснил руководитель IT-сообщества «PskovHack» Роман Бухарев.

Бета-версию игры о Петре Первом ребята планируют выпустить уже к сентябрю. Право сыграть первыми получат псковские школьники.