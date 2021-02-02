Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом пройдёт в Пскове 3 февраля

Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Заседание регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом пройдёт в администрации Псковской области 3 февраля.

Как сообщалось ранее, на оперативном штабе обсудят смягчение ограничений, введенных в Псковской области из-за распространения коронавирусной инфекции.

27 января губернатор Михаил Ведерников внёс изменения в противокоронавирусный указ. Псковичи оказались не очень довольны небольшим смягчением мер.

Глава региона отметил, что смягчать комплекс мер пока рано – нужна ещё неделя, чтобы в полной мере оценить ситуацию после новогодних праздников и принять взвешенное решение