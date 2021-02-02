Фото: Instagram-аккаунт телеведущего, лауреата ТЭФИ-Kids Владимира Левченко.

Съемки драмы «Плакать нельзя!» стартовали в Псковской области. Об этом сообщили в группе туристского информационного центра Псковской области со ссылкой на телеведущего, лауреата ТЭФИ-Kids Владимира Левченко.

Неделю назад губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с кинопродюсером Вадимом Быркиным, чтобы обсудить планы по съемке в Пскове художественного фильма.

Сюжет фильма основан на реальных историях. В фильме расскажут о судьбе русской женщины из Пскова, которая с ребенком эмигрировала в одну из скандинавских стран. По законам этой страны ребенок автоматически становится собственностью государства.