Ближайшие 40 лет температура в Пскове будет ниже климатической нормы

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Руководитель псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова рассказала в эфире ПАИ-live, что ближайшие 40 лет температура и погодные условия будут ниже климатической нормы.

«До 2020 года пик "размазанных" зим, когда не то весна-не то осень, который мы проходили за последние 40 лет, уже закрылся», – рассказала специалист.

Она отметила, что сейчас происходит плавный переход к нулю, затем будет отклонение в менее комфортную сторону. «40 тёплых лет плавно перейдут в 40 лет, когда температура и погодные условия будут ниже климатической нормы. Да, они будут менее комфортными. Пока мы не видим ничего, что изменило бы этот закон природы, вот это волнообразие. Это абсолютно нормально», – отметила Тала Нещадимова.