Две школы на 1350 мест построят в Пскове до конца 2022 года

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До конца 2022 года в Пскове появится 1 тысяча 350 дополнительных мест для школьников. Данное решение озвучили на совещании губернатора с профильными специалистами, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Первый Заместитель Губернатора Вера Емельянова отметила, что потребность в новых школах существует на Завеличье из-за большой плотности населения.

Одну из школ на 525 мест планируется построить в деревне Борисовичи Псковского района. Участок для строительства уже подготовлен, рядом будет обустроена парковая зона. Строительство планируется начать летом.

Уточнили и место для строительства школы на 825 мест на улице Юбилейной. Школа появится между домами № 45 и № 41. Там же планируется построить стадион, который будет доступен и жителям микрорайона.