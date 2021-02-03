Бизнес-омбудсмен предложил ослабить ограничения для псковского общепита

.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев предложил губернатору начать смягчение ограничительных мер с ослабления ограничений для предприятий общественного питания. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщил его помощник омбудсмена.

Он отметил, что нормализацию работы кафе, ресторанов и других организаций общепита он считает жизненно важной для их сохранения. Аркадий Мурылев обратил внимание на то, что самый прибыльный для них период, новогодние праздники, прошли не так, как планировалось и это сильно снизило из выручку.

«В последние дни мы наблюдаем положительную тенденцию к стабилизации ситуации в Псковской области, кроме того проводится массовая вакцинация населения. Оценивая возможные риски, на текущий момент предлагаю поэтапное снятие ограничений – в данном случае возвращение к условиям, закрепленным в редакции от 18.10.2020 Указа Губернатора Псковской области № 30-УГ» - отметил Аркадий Мурылев в своем письме губернатору.