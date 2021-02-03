Борис Елкин назвал три основных причины опоздания автобусов в Пскове

После новогодних праздников автобусы стали самой обсуждаемой темой Фото: Анастасия ТАРАСОВА

После зимних каникул и выхода многих псковичей с дистанционки, участились недовольства в адрес работы Псковпассажиравтотранса. С чем связаны перебои в работе автобусного парка "Комсомольской правде в Пскове" рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.

Первой причиной опоздания общественного транспорта Борис Елкин назвал кратковременные изменения в расписании:

- Расписание есть на остановках, но предприятие не всегда успевает в соответствии с контрактом оперативно обновить все таблички в городе единовременно. Ну, допустим, как в праздничные дни. У нас усеченное расписание, и мы понимаем, что надо на три-четыре дня обклеить весь город новыми табличками. Это не целесообразно. Поэтому мы сообщаем об изменениях через СМИ, также расписание обновляется на сайте Псковпассажиравтотранса.

Другая причина задержки автобусов зачастую связана с дорожно-транспортной обстановкой:

- Есть и дорожные ситуации, когда автобус опаздывает в связи с перекрытием дорог, связанных с проведением ремонтных работ. Это всегда изменяет время в пути, поэтому точно минута в минуту не представляется возможным соблюсти расписание.

Снежная зима в этом году тоже внесла свои коррективы в график движения автобусов:

- В этом году зима снежная по сравнению с двумя прошлыми годами. В связи с этим дорожная обстановка разная: люди аккуратнее водят во время неблагоприятных погодных условий, движение транспортных средств замедляется. Да и единовременно весь город невозможно убрать, особенно во время снегопада. В любом случае, дорожная обстановка существенно влияет на изменения в расписании автобусов.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству подчеркнул, что задержки в расписании, например, автобусов маршрута №6 часто связаны с перекрытием дороги из-за проезда поездов по железно-дорожным путям. Поэтому псковичей просят обращать внимание на прогноз погоды и дорожную обстановку, чтобы заранее планировать свое передвижение на общественном транспорте.