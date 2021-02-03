15% месячной нормы осадков выпало 2 февраля в Пскове

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15% месячной нормы осадков выпало вчера в Пскове, сообщает Псковское агентство информации.

Начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова отметила, что в Пскове выпало 4,6 мм снега. При этом, в феврале норма осадков для Пскова около 29 мм.

Снег мягкий и пушистый, поэтому, кажется, что его много. В действительности на земле это количество осадков выглядит как снежный покров в 10 см, отметила специалист.

«В ближайшее время снег будет заканчиваться, усилятся морозы. В период с 7 по 9 февраля ночью мы прогнозируем до минус 20 градусов и ниже, днём от -7 до -12 и от -8 до -13», - рассказала Тала Нещадимова.