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С 4 февраля аквапарк в Пскове сможет возобновить работу по новым правилам

Источник:kp.ru
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Возобновить деятельность аквапарков предложили сегодня на оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Аквапарки могут возобновить свою деятельность при условии выполнения ряда условий, предусмотренных Роспотребнадзором:

– Вход в аквапарк должен быть организован отдельно. Обязательно не со стороны торгово-развлекательного комплекса.

– В аквапарке может находиться только 50% от максимально возможной вместимости объекта.

– Необходимо соблюдать масочный режим, термометрию для работников аквапарка и посетителей и соблюдать социальную дистанцию.