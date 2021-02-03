С 4 февраля аквапарк в Пскове сможет возобновить работу по новым правилам

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Возобновить деятельность аквапарков предложили сегодня на оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Аквапарки могут возобновить свою деятельность при условии выполнения ряда условий, предусмотренных Роспотребнадзором:

– Вход в аквапарк должен быть организован отдельно. Обязательно не со стороны торгово-развлекательного комплекса.

– В аквапарке может находиться только 50% от максимально возможной вместимости объекта.

– Необходимо соблюдать масочный режим, термометрию для работников аквапарка и посетителей и соблюдать социальную дистанцию.