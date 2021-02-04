Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителям псковской многоэтажки отключат воду на 4 месяца. Объявление от имени управляющей компании «Управление микрорайоном №12» псковичи увидели вчера утром на дверях своего дома.

«В связи со значительным засорением общедомовых трубопроводов горячего водоснабжения частицами низкотемпературной накипи и, как следствие, невозможностью предоставления качественной коммунальной услуги, […] уведомляем вас о том, что в период с 10 февраля по 10 июня будет прекращена подача горячего водоснабжения», – гласит объявление.

Одна псковичка написала об этом в Instagram-аккаунт губернатора. «На улице зима, в доме полно маленьких детей, мы в 21 веке живем? Что за беспредел!», – написала она.

«Этого не может быть, – ответил губернатор. – Посмотрю и поручу разобраться».