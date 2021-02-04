Псковичи жалуются на сложности в записи к окулисту

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Кадровый вопрос в сфере здравоохранения Псковской области на данный момент стоит довольно остро. В связи с нагрузкой на сферу здравоохранения, попасть к врачам последнее время стало сложнее. Псковичка пожаловалась губернатору Псковской области на то, что в регионе невозможно записать ребенку к окулисту.

«Михаил Юрьевич, сегодня столкнулась с проблемой: попасть к детскому окулисту в поликлинике 1 [невозможно – ред.]. Запись на 3 месяца вперед, это нормально?» – написала псковичка в Instagram-аккаунт главе региона. Михаил Ведерников откликнулся на вопрос и призвал комитет по здравоохранению Псковской области и его председателя Марину Гаращенко дать на него ответ.

«На Петровской такая же [ерунда - ред.]», – рассказала другая девушка, отметив, что ей пришлось записаться в платную клинику. Еще одна отметила, что в очереди к окулисту она с сентября.

В Комитете по здравоохранению Псковской области на это ответили, что врач-окулист сейчас находится на больничном. При необходимости врач-педиатр может дать направление на консультацию в Детскую областную больницу.

Псковичку, изначально задавшую данный вопрос, такой ответ шокировал. «Мне этого не предложили и мы записались к платному, так как нам надо срочно», – отметила она.

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