Псковичам рассказали, как снизить шанс заболеть раком на 70%

Ежегодно около 4 млн. человек можно спасти, соблюдая меры профилактики и раннего выявления раковых заболеваний.

Сегодня по всему миру проводят день борьбы против рака, сообщили в официальном telegram-канале Псковской области.

«В нашей стране уделяется большое внимание снижению смертности от злокачественных образований. Что не менее важно – это информированность людей о том, что выявить рак на ранних стадиях можно, если регулярно проходить обследования», – говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения РФ подготовило памятку о профилактике и раннем выявлении онкологических заболеваний. В первую очередь специалисты призывают псковичей отказаться от курения, алкоголя, пить достаточное количество воды, вести активный образ жизни, следить за хроническими заболеваниями и беречь кожу от воздействия солнечных лучей.

Министерство здравоохранения РФ подготовило памятку о профилактике и раннем выявлении онкологических заболеваний