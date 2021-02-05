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Специалисты псковской инфекционки рассказали о питании пациентов

Источник:kp.ru
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Фото: псковская областная инфекционная больницы

Фото: псковская областная инфекционная больницы

Специалисты псковской областной инфекционной больницы рассказали в своем Instagram-аккаунте о контроле качества питания пациентов.

«Контроль питания ведём регулярно, кроме этого проводим опрос пациентов для оценки качества пищи. Все вопросы решаем сразу с диетологами и поставщиком», – сообщается в Instagram-аккаунте больницы.

Руководство медучреждения регулярно проводит опросы о степени удовлетворения пациентов качеством питания. Работники больницы пообещали, что результатами последнего опроса поделятся с подписчиками.