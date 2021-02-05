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Смертность от онкозаболеваний в Псковской области снизилась на 2%, об этом сообщает официальный telegram-канал региона.

Смертность от рака снизилась по сравнению с 2019 годом. Доля состоящих на учёте у онколога 5 и более лет – наоборот, увеличилась на 2,5%.

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в регион в прошлом году было поставлено современное оборудование: в Псковский онкодиспансер поступил дорогостоящий линейный ускоритель, 2 аппарата УЗИ, оборудование для эндоскопии, автоматический иммуностейнер и передвижной рентген.

В Великолуский филиал онкодиспансера поставлены стерилизатор, колоноскоп, в отделение хирургии приобрели лапароскопическую стойку.

Расширился и штат специалистов. В прошлом году в Псков было принято 6 новых сотрудников, в Великих Луках появилось 3 специалиста.