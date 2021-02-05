Псковская область занимает 3 место в СЗФО по количеству ищущих работу барменов

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Псковская область среди регионов СЗФО занимает третье место по количеству барменов, ищущих работу. 3% от всех вакансий для барменов по Северо-Западу приходится на регион, сообщает hh.ru.

В январе этого года количество вакансий для барменов по стране на 68% больше, чем в прошлом году. Работодатели Псковской области в начале 2021 года тоже увеличили количество публикаций вакансий для потенциальных барменов.

Эксперты предположили, что это может свидетельствовать о постепенном восстановлении рынка для сферы гостинично-ресторанного бизнеса.

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