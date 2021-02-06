Столб света было видно даже учитывая, что на улице довольно светло.

Пскович заметил в небе необычное природное явление. Фотографией, на которой запечатлен столб света, он поделился с журналистами "Комсомольской правды в Пскове".

"Заметил аномальное явление. Столб света, похожий на радугу, но конусобразный", – написал пскович. Вчера такое же природное явление видели и жители Санкт-Петербурга.

Световые столбы – это оптический эффект, который возникает при минусовых температурах, когда в атмосфере появляются плоские кристаллы льда. Причем в морозные дни эти кристаллы образуются часто отражают не солнечный свет, а освещение, идущее от домов и уличных фонарей.